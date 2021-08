Peniaze nerozhodovali, tvrdí Tatar. Nastúpi v auguste za Slovensko?

"Peniaze nehrali kľúčovú rolu. Samozrejme, že hráč si chce udržať nejakú hodnotu, ale aj tým že je pandémia, pre manažérov to nie je jednoduché a hráč si musí tieto veci tiež uvedomiť.

BRATISLAVA. Má nový klub a pred sebou novú výzvu. Hokejista Tomáš Tatar bude pokračovať v kariére v tíme NHL New Jersey Devils.

Za Montreal odohral v minulej sezóne 50 zápasov s bilanciou desať gólov a dvadsať asistencií. V play off však dostal šancu iba v piatich dueloch, v ktorých dosiahol jednu asistenciu. Väčšinu času strávil na tribúne.

V omladenom tíme Devils bude Tatar patriť k najskúsenejším, v klube sa stretne aj s dvojicou krajanov Christiánom Jarošom a Mariánom Studeničom.

"Toto mužstvo je o dosť mladšie ako Canadiens. Nejdem hovoriť o tom, že by som mal patriť k lídrom, takéto veci by mali prísť prirodzene. Chcem tímu pomôcť a budem tam pre mladších hráčov, keď budú niečo potrebovať.

Samozrejme, ja si tiež budem musieť v novom prostredí zvyknúť. Cieľom bude určite postup do play off, čo bude veľká výzva, pre mňa aj pre mladých hráčov. Nie je to však nezvládnuteľné," dodal Tatar.