Tomáš Meliš: Mikuláškovi neverím ani slovo!

Samozrejme som odmietol, nakoľko vždy to bol on, či už pri Karlosovi alebo Braňovi Zuzákovi, kto mal veľkú hubu pokiaľ išlo o váhu, takže hrozila hanba, pretože s istotou by ju nedal. Už som cítil že bude zase problém.“

„Poviem to tak, že neverím tej jeho verzií o skákajúcom psovi! Prvýkrát, keď zrušil zápas zo zdravotných dôvodov, tak to bolo, že má zápal, niečo s očami, teraz skákajúci pes?! Keď niekto zruší zápas, tak prvý by to mal vedieť podľa mňa jeho oponent!"

„Neverím tomu človeku ani slovo! Vedel, že váhu nedá, už to by bol trapas. Ten, čo vždy najviac vykrikoval na každého, že nech dá váhu, tak by zrazu nenavážil. Mohol byť rád, že to ide do Brna, pretože v Ostrave by prišiel na to, že by tam domácu atmosféru nemal!“

„Ak si myslí, že tým niečo získal, že ten zápas zase nebol, tak je na veľkom omyle. Iba oddialil to, čo vieme obaja, čo sa v tej klietke stane a dal mi iba viac času na prípravu. Neverím tomu chalanovi ani slovo!“

Po takýchto peripetiách, investovanému času a peniazom do prípravy, sa tak zasa súboj dvoch rivalov odkladá na neurčito a ostáva dúfať, že k tomuto súboju v budúcnosti naozaj dôjde.