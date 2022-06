Víťaz Gira oznámil nečakaný koniec kariéry: Cítim sa unavený

BRATISLAVA. Nikdy nebol chudý a dostatočne ľahký na to, aby sa v dlhých stúpaniach vyrovnal najlepším vrchárom. Vynikal však v tom, že dokázal udržať vysoké tempo, v časovke kraľoval a získal aj titul majstra sveta. No mal aj cyklistické IQ, rozumne nakladal so svojimi silami a má titul z Giro d’Italia 2017.

„Som si istý, že by som sa dokázal vrátiť na najvyššiu úroveň a ukázať, čo vo mne je, ale bol by to dlhodobý plán. Vyžadovalo by si to veľa času a veľmi opatrný prístup. Navyše by to nebola záruka úspechu. Preto som sa rozhodol, že touto cestou nebudem ďalej pokračovať.“

Bývalý majster sveta si už raz pauzu od cyklistiky dal. Pred dvomi rokmi bol pretrénovaný a demotivovaný. Cyklistika ho nenapĺňala, nedarilo sa mu.

„Bol zo mňa len tieň. Potreboval som pauzu,“ hovorí.