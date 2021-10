Pri Dunaji opäť úraduje trio Ukrajincov. O body obrali aj lídra

Ten Širokov, ktorý dal v ostatných troch zápasoch vždy po dva góly a kolo predtým jeden. Uplynulú nedeľu sa tak dvoma presnými zásahmi do siete silnej Podhájskej postaral v piatoligovom šlágri kola AC Mužla – ŠK Termál Podhájska o konečný remízový rezultát 2:2 a len tretiu bodovú stratu prvého tímu súťaže, ktorý doteraz stále ešte neprehral.

Všetci traja legionári nastúpili spoločne až v deviatom zápase sezóny v Šuranoch, kde síce AC ešte prehral (1:2), no tréner Sováb tam prakticky nemal možnosť striedať, pretože na lavičke mal iba jedného chlapa, 46-ročného brankára Gabriela Sókiho. Danylo Papuk tam síce znížil v 82. minúte na 2:1, bolo to však neskoro.

„Gól som dal netradične hlavou, no musím povedať, že túto akciu sme nacvičovali v piatok na tréningu. Alexander Soboňa ma našiel v šestnástke a hlavičkou sa mi podarilo trafiť šibenicu.“ Lídra potom poslal do tesného vedenia Kamil Pavlatovský, aby v poslednej minúte uratoval aspoň bod - kto iný - Širokov, ktorý po trme-vrme v pokutovom území z otočky z desiatich metrov prestrelil brankára Lukáša Norovského a rozhodol o deľbe - 2:2.

Doma s Bánovom sa pod výhru 4:0 strelecky podpísali Dmytro Širokov dvoma gólmi, Denys Papuk a Csaba Pathó jedným, pod víťazstvo 3:1 v Podlužanoch zase Dmytro Širokov opäť dvoma gólmi a Matej Szebellai jedným, no a v spomínanom nedeľňajšom šlágri s vedúcou Podhájskou odpovedal na prvý gól z priameho kopu Širokova najlepší strelec súťaže v drese hostí, už 24-gólový Peter Nagy, ktorý pre Futbalnet povedal.

Vedúca Podhájska si síce pri Dunaji neporaziteľnosť udržala, no prišla o dva body, o ktoré sa na ňu opäť dotiahla druhá Pozba (na rozdiel troch bodov), ktorá zdolala na vlastnom trávniku Bánov presvedčivo 6:0. Mužla sa v tabuľke pomaly šplhá hore, od hornej polovice ju delia tri body.

Deľbu s vedúcou Podhájskou videl z tribúny

Nedeľňajší magnet 13. kola piatej ligy Východ AC Mužla – ŠK Termál Podhájska 2:2 (1:0) sledoval tréner AC Mužla Zoltán Sováb iba z tribúny, pretože mu ešte plynul trojtýždňový disciplinárny trest. „Bol to obojstranne veľmi dobrý zápas, v ktorom sme boli v prvom polčase o čosi lepší. Podhájska má kvalitné mužstvo, ktoré vie čo chce hrať, jej hráči robia všetko v rýchlosti, no myslím si, že sme sa im v niektorých fázach vyrovnali. Tiež si ale myslím to, že vedúci tím súťaže žiadnu pomoc nepotrebuje.“