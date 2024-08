Remíza so Slovanom ho sklamala. Štyrikrát nám chýbalo 10 cm, vravel tréner Midtjyllandu

BRATISLAVA. Úvodný duel bitky o Ligu majstrov medzi FC Midtjylland a ŠK Slovan Bratislava (1:1) mal remízové rozuzlenie a to dáva do odvety obom tímom stále reálnu šancu na postup.

"Tri-štyrikrát nám chýbalo zo desať centimetrov. Pár zákrokmi sa zaskvel ich brankár a raz mu pomohlo aj brvno. Inak by sme sa na to dívali, ak by sme tie šance premenili. Videl som však snahu v našom podaní. Po väčšinu zápasu to bolo naše mužstvo, ktoré sa snažilo neustále niečo vytvoriť. Súper ma neprekvapil tým, že hral organizovane a s maximálnym nasadením," pokračoval.

Thomasberg si stanovil s tímom jasný cieľ postúpiť do hlavnej fázy Ligy majstrov a pred budúcotýždňovou odvetou v Bratislave nemá pocit, že je to niečo priveľmi vzdialené.