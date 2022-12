Radikálne chudnutie ako typ dopingu? Limit v PML bude ešte prísnejší

Fenomén, o ktorom sa najviac hovorí v MMA, no v menšej miere je tiež súčasťou ďalších športov, predstavuje potenciálne zdravotné riziko. A to v prípadoch bojovníkov, ktorí chudnú príliš veľa a chcú tým získať hmotnostnú prevahu do zápasu.

"Dvojité prevažovanie považujeme za veľmi jednoduché riešenie, čo môže zabrániť tomuto drastickému chudnutiu, ktoré sa dá považovať aj za určitý typ dopingu. Niektorí zápasníci to využívajú hlavne v MMA, ale stáva sa to aj v postoji," tvrdí Tadlánek.

Na ňom nemôžu bojovníci presiahnuť hranicu 7% dohodnutého váhového limitu. To by malo zaručovať, že budú zápasiť vo váhovej kategórii, ktorá je čo najbližšia k ich prirodzenej váhe.

Tadlánek hovorí, že aj na základe ohlasov zo strany bojovníkov naplnia pôvodný zámer a limit znížia na avizovanú hranicu už od ďalšieho podujatia, ktoré sa uskutoční 21. januára v Trenčíne.

"Sedem percent sa nám osvedčilo, bolo to také prípravné číslo, čím sme na to chceli pripraviť aj zápasníkov, keďže je to v profesionálnom ringu vlastne celkovo revolučná novinka. Myslím, že v Európe to v profi ringu nerobí nikto.

Osvedčilo sa to, zo strany zápasníkov máme hlavne pozitívnu spätnú väzbu. Sami sme hovorili, že pôjdeme časom nižšie a tých päť percent je hranica, na ktorú sa chceme dostať a nevidíme prekážku, prečo by sme na túto úroveň nešli už od nového roka," dodal.

Organizácia PML usporiadala v roku 2022 svojich prvých päť podujatí.