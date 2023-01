Posledný zápas pred operáciou. Súperka sa chce na mne zviditeľniť, vraví Chochlíková

TRENČÍN. Cez víkend ju čaká súboj na domácej pôde, potom netradičná, nútená prestávka. Slovenská bojovníčka Monika Chochlíková má dlhodobo plný program. Súčasne sa v posledných rokoch venovala až trom disciplínam, a to thajskému boxu, kickboxu (K1) a najčerstvejšie aj MMA. Jeden z týchto troch športov teraz Chochlíková vyradila a bude sa venovať už len dvom z nich. Pred niekoľkými mesiacmi ale musela hľadať novú motiváciu Snom olympiáda V roku 2022 Chochlíková reprezentovala Slovensko na Svetových hrách. Kvalifikovala sa tam v thajskom boxe a rovnako aj v MMA.

Svetové hry sú považované za akúsi olympiádu pre neolympijské športy. Toto podujatie obrovskú prestiž v rámci neolympijských športov, kam sa radia tiež spomenuté postojové disciplíny.

Chochlíková dokráčala v thajskom boxe až k zlatej medaile. Pre Slovensko to bolo prvé zlato zo Svetových hier od roku 2009. Trenčianska zápasníčka dosiahla najväčší úspech. Ešte v 26 rokoch tak splnila posledný z cieľov, ktoré si vytýčila v úvode kariéry. Tromi hlavnými cieľmi boli zisk titulu majsterky sveta, majsterky Európy a zlato z hier. "Po Svetových hrách som hľadala ďalšiu motiváciu. Bol to posledný cieľ v športe, ktorý som chcela splniť," povedala Chochlíková v podcaste V Ringu. Po skompletizovaní tejto zbierky preto zvažovala, čo ďalej. Hľadala novú motiváciu a uvažovala dokonca aj o konci kariéry.

Zaujímali ju aj ďalšie méty, ale to nikdy neboli jej veľké sny. Medzi sny by určite patril úspech na ozajstnej olympiáde, no to je momentálne stále nereálne. Thajský box ani kickbox zatiaľ nie sú súčasťou letných olympijských hier. "Čo sa týka olympiády, v dohľadnom čase to nevidím ružovo," uznala. Skončila s jedným zo športov Po premyslení spravila rázny krok. Ďalej už nebude pokračovať v kickboxe (K1) a sústredí sa iba na thajský box a MMA. "Od tohto roka už nerobím kickbox. Vrátila by som sa k nemu jedine, keby tá disciplína bola na olympiáde." V ženskom thajskom boxe je Chochlíková vo svojej váhovej kategórii svetovou jednotkou. Na čele rebríčka WMC je už od zisku titulu v roku 2021.

"Aj keď som komplexná bojovníčka a nemám extra veľkú slabinu, uvedomujem si, že viem moje schopnosti posunúť na ďalší level," konštatovala. Tento rok sa plánuje zúčastniť MS organizácie IFMA, kde bude obhajkyňou zlata. Najskôr ju však čaká nútená prestávka. Trápi ju zranenie Na konci minulého roka sa pripravovala na zápas v organizácii OKTAGON MMA. Počas prípravy riešila zdravotné problémy. Rameno ju trápilo dlhšie, s bolesťami vlastne zápasila aj na Svetových hrách. V príprave na zápas v klietke zranenie začalo spôsobovať výraznejšie problémy pri zápasení. Svoj stav preto konzultovala s lekárom.

Monika Chochlíková na vážení podujatia OKTAGON 37. (Zdroj: Oktagon MMA)

"Pozrel si výsledky magentickej rezonancie a spýtal sa ma, ako dlho chcem ešte zápasiť," spomína Chochlíková na rozhovor s lekárom. Hoci teraz o tejto konzultácii hovorí s úsmevom, pred pár týždňami to bol pre ňu šok. "Konečne som začala zarábať celkom dobré peniaze a začala som sa tým dobre živiť. Ešte nemám toľko nasporené, aby som mohla ukončiť kariéru a žiť si bezstarostný život. Hovoril mi, že moja kariéra bude trvať tak dlho, ako si budem môcť šetriť rameno. Lenže to rameno sa nedá šetriť ani v MMA a ani v thajskom boxe, stále boxujem. Snažím sa to šetriť, ale nejde to v nejakej väčšej miere. Pravidelne chodím na cvičenia, masáže, snažím sa to rehabilitovať, ale cítim, že mi nič z toho príliš nepomáha. Zlepšilo sa to len trochu," priblížila. Prvá operácia v živote Dotyčný lekár jej neodporúčal operáciu. Zákrok by podľa neho mohol znamenať definitívny koniec kariéry vzhľadom na dĺžku rekonvalescencie. Chochlíková ale vyhľadala druhý názor. Na základe dobrých referencií od ostatných zápasníkov kontaktovala lekára z Hradca Králové.

Vycestovala teda na ďalšiu konzultáciu, tentoraz do Česka. A nakoniec si vypočula lepšie správy. "Povedal mi, že sa to dá v pohode zoperovať, operácia sa volá artroskopia. Je to úplne bežný zákrok. Nie je to ani extra náročné. Málokedy sa stane, že by sa niečo pri tom pokazilo. A ak chcem naďalej športovať, odporučil mi to," povedala Chochlíková. Bojovníčka nechcela rušiť zápas na domácej pôde v Trenčíne, a preto si dohodla termín až po tomto duelu. Pre ňu vôbec prvá operácia v živote ju čaká 30. januára. Sebavedomá výzva z Turecka Chochlíková bude najväčšou hviezdou turnaja PML 6. V hlavnom predzápase ju vyzve turecká zápasníčka Thugbanur Kivrak. Tá je mladšia, ale na amatérskom okruhu má vyše 200 zápasov. To je neuveriteľné číslo. Prvý duel vraj mala už v jedenástich rokoch. "Budem lepšia po všetkých stránkach," odkázala stručne sebavedomá Turkyňa.