Na atmosféru v Trenčíne sa veľmi teší. Mandinec v sobotu zabojuje o európsky titul WMC

Veľmi sa teším, je to cítiť, že som doma. Tým, že som tu (v Trenčíne) už tak trošku známejší, tak o to viac, keď nastupujem, tak je tu hukot a ovácie,“ povedal vo videopodcastu v Ringu elitný domáci postojár.

To by malo zaručiť, že zápasníci budú zápasiť vo váhovej kategórii, ktorá je čo najbližšia k ich prirodzenej váhe.

„Je to naozaj výhoda, lebo ak máš dvoch borcov, ktorí sú dobrí a na podobnej úrovni, tak tam potom už rozhodujú kilogrami. Je to neférový boj z mojej strany. Len si to ľudia neuvedomujú a niektorí to aj robia. Ak by si mal o desať alebo o pätnásť percent váhy viac na druhý deň nebodaj, tak to je neskutočné,“ poskytol svoj názor na problematiku váhy Mandinec.

Podujatie PML 6 si fanúšikovia bojových športov môžu v sobotu podvečer od šiestej hodiny naladiť prostredníctvom platformy oktagon.tv.