Budú tenistky štrajkovať? WTA predvádzala celú sezónu veľkú tragikomédiu

Tohtoročná sezóna na okruhu WTA sa skončila Turnajom majsteriek v mexickom Cancúne. Niektoré hráčky naň budú dlho spomínať, iné by naň najradšej hneď zabudli. Zo športovej stránky sme videli niekoľko krásnych turnajov a zápasov, ale mimo kurtu jednu veľkú komédiu. Alebo tragédiu? Má prípad hráčky verzus vedenie WTA na čele so Stevom Simonom riešenie? Poučia sa, alebo budeme o rok svedkami toho istého? Nový diel rubriky 15:40 urobí bodku za bizarnou sezónou WTA a ešte bizarnejším koncom.

Zazvonil zvonec a rozprávky je koniec. Akej rozprávky? Rozprávkou by sa dala nazvať cesta Markéty Vondroušovej na wimbledonský trón, osem Češiek v elitnej päťdesiatke rebríčka či rýchly návrat Eliny Svitolinovej po materskej dovolenke. Určite by sa rozprávkou nedala nazvať tragikomédia, ktorú vedenie WTA predvádza celú sezónu. Povestnú čerešničku na torte pridali v Mexiku. Dovtedy sme si márne mysleli, že nič horšie ako kurt postavený na poslednú chvíľu nemôže byť. Možno by bolo lepšie, keby sa na Turnaji majsteriek nemalo kde hrať, pretože podmienky boli naozaj tragické. Silný vietor, nerovné dvorce s bublinami, na ktorých si loptička občas odskakovala, ako chcela, a k tomu všetkému sa pridal dážď.

Iga Swiateková pri jednom z prerušení zápasu proti Ons Jabeurovej. (Autor: TASR/AP)

To všetko zatienilo akékoľvek športové predstavenie, na ktoré sa fanúšikovia tešili. Asi viac tí pred televíznymi obrazovkami, pretože nezaplnené tribúny atmosfére podujatia nepridali. Cancún jednoducho neprekvapil. Smutné je, že sa to dalo očakávať. A najväčším zabijakom bol samotný šéf WTA Steve Simon, ktorý priznal, že ani WTA nečakala, že Turnaj majsteriek skončí v Mexiku. Prekvapuje ma, že si naplánoval takúto dovolenku pri mori last minute. WTA sa skrýva a mlčí Neviem, čo viac by mali hráčky urobiť, aby si ich niekto všimol. Všetky sa sťažovali na finále WTA, opakovane a dosť hlasno. Tak veľmi, že niektorí to považovali za plač a nárek.

„Pripadá mi to ako rozmaznanosť. Je to ťažké, ale my sme si nikdy nedovolili kritizovať, pretože sme vedeli, že máme šeky vďaka turnaju," povedala o situácii na okruhu Daniela Hantuchová. To je pekné, ale minulosť nie je prítomnosť, čo hráčky veľmi mrzí. Problémov sa nahromadilo toľko, že počas turnaja v Pekingu poslali list WTA. Podpísalo ho viac ako 20 hviezdnych hráčok vrátane Sabalenkovej, Rybakinovej a Vondroušovej. Hoci WTA mala odpovedať do 13. októbra (list bol odoslaný piateho), bol posledný októbrový deň a odpoveď stále nebola na stole. Skrývať sa, mlčať a vyhovárať sa je najlepšie riešenie. Pretože prečo niečo riešiť, keď sa tomu môžete vyhnúť.

„Musia zlepšiť komunikáciu s hráčkami. Oni o tom teraz ani nevedia. Ale neviem, či je to chyba hráčok alebo vedenia WTA, že s nimi nekomunikuje. Neviem," povedala tenisová legenda Martina Navrátilová pre Radio Sport. Otázka je, či je snaha o zlepšenie komunikácie obojstranná. Predovšetkým to nesmieme brať ako neúctu k hráčkam, WTA má dosť svojich starostí. Napríklad s posielaním e-mailov hráčkam, aby si na galavečer všetky obliekli biele šaty. Samozrejme, keď mala Iga Swiateková dávno dopredu vybrané červené šaty, nepovedali jej, aby si zaobstarala biele. To bol najväčší výsmech. WTA stále ukazuje, že rieši hlúposti a od dôležitých tém radšej uteká. Jedným uchom dnu a druhým von No, myslím, že ten list sa nakoniec nestratil. Steve Simon už nezvládol to ticho, alebo sa mu možno skončila dovolenka, kto vie. Ale svoje vyhlásenie nemôže myslieť ani vážne, a ak áno, všetci okrem neho sme v háji. „Načúvam vám a chápem to. Ako som vás informoval, ani my sme nečakali, že skončíme tu, ale rozhodovali sme sa na základe mnohých komplikovaných faktorov. Nie je to ideálny turnaj, podmienky sú náročné a WTA za to samozrejme nesie zodpovednosť," povedal.

Jedným uchom dnu a druhým von, tak počúva šéf WTA svoje hráčky. A komplikované faktory sú stále rovnaké. S takýmito komplikovanými faktormi skončí finále WTA na budúci rok v Saudskej Arábii. Nebojme sa však, že sa to dozvieme v dohľadnom čase. Skôr ako v roku 2025 nebudeme vedieť, kde sa bude hrať budúcoročný Turnaj majsteriek.

Pokračovanie nabudúce Steve Simon vypracuje riešenie na podnety hráčok, s ktorými súhlasí, vytvorí kalendár na budúci rok, Turnaj majsteriek sa bude hrať v hale v rozumnej vzdialenosti od dejiska Billie Jean King Cupu. Nebudú žiadne nezmyselné presuny, hráčky budú mať viac peňazí, na turnajoch sa lepšie vyspia a nebudú pod tlakom hrať v noci, medzi zápasmi budú primerané odstupy, zlepší sa komunikácia s ITF a všetko bude ružové. Žiaľ, toto sa nestane ani v alternatívnom vesmíre, aj keď by si to hráčky želali. Vedenie WTA sa bude musieť z tohto roka poučiť, inak môže dôjsť k bojkotu zo strany tenistiek. Možno si potom uvedomia, že bez nich nemá kto hrať turnaje. Snaha o zlepšenie ženského tenisu je zjavná zo všetkých strán, okrem WTA.

Predseda a generálny riaditeľ WTA Steve Simon. (Autor: Reuters)

„Všetci si musíme sadnúť a vymyslieť lepší kalendár. Ide o to, aby všetci vedeli, čo sa bude diať, pretože o Turnaji majsteriek nemôžete rozhodovať v septembri alebo októbri. Musia to vedieť vopred. Len tak je to fér," komentovala celú situáciu Billie Jean Kingová. Nepáči sa jej, že do Sevilly na finále Billie Jean King Cupu neprišla Iga Swiateková ani Američanky Jesica Pegulaová a Coco Gauffová. Niečo nie je v poriadku, a kým sa všetky hráčky, WTA a ITF nespoja, povedie to k záhube WTA. Môžu začať s kalendárom, ktorý ešte neuzrel svetlo sveta. Ak chcú pomôcť, môžu sa na to spýtať v ATP. Riadiaci orgán mužského tenisu zverejnil predbežný kalendár na rok 2024 v marci. V čase, keď WTA ešte nerozmýšľala, kam zaradí Turnaj majsteriek. Nové vedenie? Môžu začať aj inak, zhora. Ešte skôr, než budú tenistky štrajkovať. Steve Simon je na čele WTA deväť rokov. Bolo to pekné, ale naskytá sa povedať, že už aj dlho.

Asociácia potrebuje lídra, ktorý bude počúvať hráčky, starať sa o ich živobytie a duševné zdravie, a nie šéfa, ktorý si ide za svojím, nevytiahne päty z kancelárie a nedokáže prísť ani na rozhovor do televízie. „Možno práve nastal čas na nové vedenie. Je to ženské združenie a od začiatku boli vo vedení len tri ženy. Dúfajme, že keď budeme mať nové vedenie, bude ho viesť žena. Je veľa žien, ktoré by mohli túto prácu vykonávať. Pre Steva bude ťažké zostať šéfom," povedala Martina Navrátilová priamo v Cancúne. Možno by bolo ženské vedenie najlepšou voľbou. Veď kto iný by lepšie rozumel tenistkám?

Legendárna tenistka Martina Navrátilová. (Autor: Reuters)

Rytier na bielom koni To, čo tento rok určite ukázal, je, že dokonalosť sa skladá z dvoch zložiek: funkčnosti a jednoduchosti. WTA neponúkla ani jedno, a tak sa čoraz častejšie hovorí o zjednotení s ATP. Vyriešilo by to zlú finančnú situáciu ženského tenisu. Hráčky by na tom boli finančne lepšie, pretože práva by sa predávali v jednom spoločnom balíku. ATP by umelo zvýšila hodnotu WTA.