Pozíciu nemajú, no grandslam si zahrajú. Voľné karty dostali Williamsová, Wozniacka či Isner

NEW YORK. Bývalá svetová jednotka Caroline Wozniacka a sedemnásobná grandslamová šampiónka Venus Williamsová dostali voľné karty na US Open.

Tridsaťosemročný Isner nechýbal na US Open od svojho debutu v roku 2007. Jeho najlepší grandslamový výsledok je semifinále Wimbledonu z roku 2018, na US Open to najďalej dotiahol do štvrťfinále (2011 a 2018).

Turnaj vynechá Shapovalov

Kanadský tenista Denis Shapovalov vynechá grandslamový US Open. Dvadsaťštyriročného hráča stále trápi zranenie kolena, ktoré ho vyradilo z hry od júlového Wimbledonu.

Shapovalov uviedol, že urobil všetko pre to, aby bol do US Open fit, ale stále to nie je ono. "Grandslamová energia, obzvlášť tá v New Yorku, sa nepodobá ničomu inému.

Tento rok mi bude naozaj chýbať hranie pred tamojšími úžasnými fanúšikmi," napísal Kanaďan na sociálnej sieti.

Shapovalovov najlepší výsledok z grandslamu je semifinále Wimbledonu z roku 2021, na US Open to najďalej dotiahol do štvrťfinále v roku 2020. V rebríčku ATP mu momentálne patrí 22. priečka. Informácie priniesla agentúra AP.