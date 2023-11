Pohár Billie Jean Kingovej: Hrunčáková podala bojovný výkon, Slovensko získalo prvý bod

Viktória Hrunčáková prehrala prvý set, aj keď vstúpila do zápasu brejkom, tak následne sa na kurte trápila až do začiatku druhého setu, v ktorom to s ňou vyzeralo veľmi biedne po tom, čo na jeho úvod stratila hru na podaní čistou hrou. Následne však predviedla nečakaný skvelý obrat, keď získala štyri hry za sebou a doviedla druhý set už do víťazného konca. V treťom sete Hrunčáková najprv prežila za stavu 2:3 dva brejkbaly na podaní, následne však získala brejk čistou hrou a podaril sa jej zápas zakončiť ziskom štyroch hier za sebou. Hrunčáková tak po úžasnom obrate vybojovala mimoriadne cenný vyrovnávajúci bod a súboj medzi Slovenskom a Argentínou je po dvoch piatkových dvojhrách vyrovnaný 1:1. Všetko je tak pred sobotou otvorené a určite nás zajtra čakajú najmenej dva dramatické zápasy, pričom stále je možné, že sa o víťazovi rozhodne až v záverečnej štvorhre. To je odo mňa z tohto zápasu všetko, ďakujem za pozornosť a prajem Vám ešte príjemný zvyšok piatkového večera!