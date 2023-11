Vyzeralo to na rozhodujúcu štvorhru. Hrunčáková však zabrala naplno a rozhodla stretnutie

"Je to jedno z mojich najcennejších víťazstiev v Pohári Billie Jean Kingovej. Rierová je totiž presne typ hráčky, ktoré nemám rada. Hrá vysoký, liftovaný forhend. Vedela som, že sa s ňou nemôžem púšťať do dlhých výmen a musím hrať rýchlo i agresívne.

V deviatom geme neuhrala ani fiftín, no za stavu 5:4 využila druhý mečbal.

Kapitán slovenského tímu Matej Lipták bol spokojný, že jeho zverenky rozhodli o triumfe už po dvojhrách. "Mám veľkú radosť z tohto víťazstva, ktoré sa nerodilo ľahko. Nečakali sme, že argentínska dvojka Rierová podá také kvalitné výkony.

Rozhodol som sa do úvodnej dnešnej dvojhry postaviť Renátu a bol to výborný ťah. Renča sa svojimi výkonmi pýtala na kurt. Otázkou bolo iba to, kedy dostane šancu. Proti hráčke z prvej svetovej stovky zahrala vynikajúco, takmer bezchybne.

Verím, že ju to nakopne ešte k lepším výkonom. Viki sa proti Rierovej dlho trápila, bola unavená a stuhnutá. Opäť však ukázala, čo pre ňu znamená hrať za Slovensko v tímových súťažiach, dala do toho srdce."