Do Bratislavy pricestujú známe tenisové mená, Šramková dvojkou turnaja

Ďalších päť talentovaných Sloveniek má isté miesto v kvalifikácii.

"Pre niektoré z nich to bude vôbec prvý štart v kategórii dospelých. Pozornosť by som upriamil na Miu Pohánkovú, ktorá v tomto roku skvele zahrala na olympiáde mládeže i na ME hráčok do 16 rokov.

Máme skvelú generáciu nastupujúcich junioriek a tento turnaj je výborná príležitosť pre naše mladé reprezentantky, aby získali body do svetového rebríčka. Jamrichová a Vargová sú momentálne naše najväčšie nádeje a klopú aj na dvere reprezentácie v Pohári Billie Jean Kingovej," zdôraznil Moška.

Šramková sa vracia po zranení

Turnajová dvojka Šramková mala v uplynulom období problémy s lakťom a na dvorce sa vracia po päťtýždňovej pauze. Predtým potvrdila fazónu viacerými úspešnými výsledkami.