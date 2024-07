Dáva si výzvy a tiež prezradila, akú najlepšiu radu dostala. Ako vyzerá Jamrichovej deň?

"Najskôr to bola pre mňa zábava, brala som to ako hobby. Až potom sa stal tenis tým, čo robím každý deň," zaspomínala si.

Bola to pre ňu veľká výzva, pretože vždy musela ísť pre tú loptičku a vrátiť sa naspäť. Stávalo sa to asi tak desaťkrát za hodinu," zaspomínal si tréner Jamrichovej Ján Matúš.

Jej veľkým idolom je Roger Federer, no nie je však jediným. "Rada mám aj Gaela Monfilsa. Vždy som chcela robiť rovnaké triky, ako dokázal na kurtoch on," prezradila.

Na Jamrichovej má rád jej štýl hry, mimo tréningov sú aj dobrí kamaráti. "Sme na dobrej úrovni. Bude to veľká výzva hrať na viacerých turnajoch. Máme pred sebou zaujímavé dva-tri roky. Je to iný level, ale je pripravená," dodal.

"Stretol som ju, keď bola veľmi malé dievča. Nikdy som si nemyslel, že budem jej trénerom. Trvá to už dlhé roky. Ale je jedinečná. Bolo to dobré rozhodnutie," povedal Matúš.

Cítila som údery a servis, verila som si v dlhých výmenách. Snažila som sa jej to hrať viac do bekhendu," uviedla vtedy po zisku cenného skalpu.

"Boli to pre mňa náročné dni. Bola som zranená, no až doma som zistila, že to zranenie bolo veľké. Aj práve preto som bola na seba hrdá, že som to vyhrala," doplnila.

Práve v čase, keď je zranená, sa cíti smutná a sklamaná.

Deň Jamrichová zakončí druhým poobedným tréningom a následne ide ešte do fitness centra. "Som rada, pretože sa zlepšujem každý deň a dávam si výzvy, aby som bola lepšia. Či už na kurte, alebo mimo neho. Som šťastná," uzavrela.