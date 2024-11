Cítiť rešpekt, no Slovensko na papieri rastie. Chceme prekvapiť, povedal kapitán

Štrnásteho novembra ich podvečer čaká tím USA. V prípade víťazstva by o tri dni neskôr nastúpili vo štvrťfinále proti nasadenej Austrálii.

BRATISLAVA. Slovenské tenistky odletia v sobotu do dejiska finálového turnaja Pohára Billie-Jean Kingovej v Malage s cieľom prekvapiť.

Renáta Jamrichová bola trochu chorá, no už štyri dni trénuje a pevne verím, že do začiatku duelu s Američankami bude stopercentne fit.

So spoločnou prípravou začali Slovenky vo štvrtok na harde v bratislavskom NTC. "Väčšina báb bola odcestovaná na turnajoch v Ázii alebo v zámorí.

Nemáme čo stratiť, Američanka sú jasné favoritky, no chceme prekvapiť," uviedol kapitán tímu SR Matej Lipták.

Rebecca Šramková dosiahla na ázijskej šnúre výborné výsledky a dúfam, že dobrú formu si prenesie aj do Malagy. Papierovo sme teraz trochu nebezpečnejší.

Som zvedavý, aký bude areál v Malage a kurty. Je skvelé, že po dlhom čase máme hráčku v elitnej svetovej singlovej päťdesiatke, je to super pre celý slovenský tenis.

Šéf slovenskej lavičky už má nejaké predstavy o tom, koho proti USA postaví do dvojhier, no rozhodne sa až priamo v dejisku.

"Uvidíme, ako sa budú baby cítiť a ako im sadne kurt. Bol som na US Open, kde som pozorne sledoval americké hráčky, mám ich všetky zmapované. Určite je pre nás lepšie, že nenastúpi Jessica Pegulová.

Je to top tenistka, ktorá je schopná zdolať kohokoľvek a hrá výborne aj debla. Ich jednotkou by mala byť skúsená Danielle Collinsová, ktorá vypustila Áziu, ale je to veľmi kvalitná hráčka.

Taylor Townsendová je zasa výborná deblistka, ktorá môže vyhrať turnaj majsteriek v Rijáde. Pred tromi rokmi v Prahe sme však Američanky zdolali a o to isté sa chceme pokúsiť aj v Malage."

Šramková sa prvýkrát predstaví v úlohe slovenskej tímovej jednotky. Do Malagy zamieri po úspešnom vystúpení na turnaji WTA v čínskom Ťiou-ťiang, kde postúpila až do finále.

VIDEO: Rebecca Šramková