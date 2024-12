Je priekopníčka obojručného bekhendu. Legendárna Američanka oslavuje 70 rokov

V šestnástich rokoch sa stala najmladšou tenistkou, ktorá sa kedy dostala do semifinále US Open a v roku 1972, v deň svojich osemnástych narodenín, sa stala profesionálkou. O rok na to sa zasnúbila s jej krajanom a tiež tenistom Jimmym Connorsom, no napriek už stanovenému dátumu svadby sa nikdy nevzali.

V roku 1979 sa vydala za britského tenistu Johna Lloyda a zmenila si meno na Chris Evert-Lloyd. Ich vzťah sa však rozpadol a v roku 1986 s pomocou dcéry Margaret Thatcherovej, novinárky Carol Thatcherovej, vydali svoj životný príbeh Lloyd On Lloyd.

Rozviedli sa v roku 1987. Nasledujúci rok sa Evertová zoznámila s olympijským lyžiarom Andym Millom a vzala si ho, mali spolu troch synov, ale v roku 2006 sa ich cesty rozišli.

Roland Garros vyhrala rekorných sedemkrát

Svoj prvý grandslamový titul vo dvojhre získava v roku 1974 na Roland Garros. Bol to prvý z jej rekordných siedmich v singli v Paríži a premiérový z celkovo 18 titulov vo dvojhre. Dvakrát vyhrala Australian Open, trikrát Wimbledon a šesťkrát US Open.