Odmeny na US Open budú štedré. Na žiadnom grandslame nedostali tenisti viac

NEW YORK. Organizátori štvrtého grandslamového podujatia sezóny US Open v New Yorku rozdajú tenistom odmeny v celkovej výške 60 miliónov eur, obaja víťazi vo dvojhre dostanú po 2,58 milióna eur.

Americká tenisová asociácia ešte nikdy neponúkla hráčom toľko "prize money" a je to najviac zo všetkých grandslamových turnajov v tomto roku.

Na Australian Open bolo k dispozícii 51,5 milióna eur, na Roland Garros a Wimbledone po 49 miliónov eur.



Účastníci tohtoročného US Open získajú už len za postup do hlavnej súťaže 79-tisíc eur a za prienik do druhého kola 120-tisíc eur. V kvalifikácii sa spolu rozdá 6,2 milióna eur.