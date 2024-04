Vráti sa Djokovič ešte na vrchol? Vajda ho stále sleduje, ale kočovný život mu nechýba

BRATISLAVA. Novak Djokovič neprežil ideálny vstup do tejto sezóny. Prvej trofeje sa nedočkal ani po prvom antukovom turnaji v Monte Carle, kde ho v semifinále vyradil Casper Ruud. Pomôže Srbovi k prvému tohtoročnému titulu nový tréner? Bez titulu aj na začiatku antukovej sezóny Djokovič odštartoval rok 2024 veľmi prekvapivo. V Austrálii najskôr reprezentoval Srbsko na United Cupe. Tam v stretnutí proti Austrálii prehral s Alexom de Minaurom a Srbsko nakoniec prehralo vo štvrťfinále.

Išlo navyše o jeho prvú prehru v Austrálii po šiestich rokoch. Táto úchvatná víťazná séria u protinožcov trvala 43 zápasov.

Na prvom grandslamovom turnaji sezóny síce postúpil do semifinále, ale tam mu stopku vystavil neskorší víťaz Jannik Sinner. Prvýkrát v kariére tak prehral semifinále Australian Open. Predchádzajúcich desať zvládol a vždy pritom získal aj trofej. VIDEO: Zostrih zápasu Luca Nardi - Novak Djokovič v 3. kole Indian Wells 2024

Ešte väčší šok prišiel v Indian Wells, kde Djokovič štartoval prvýkrát od roku 2019. V druhom kole potreboval tri sety proti Aleksandarovi Vukicovi. Následne však nestačil na Lucu Nardiho. Dvadsaťročný Talian sa dostal do hlavnej súťaže ako "lucky loser" a v tom čase sa nachádzal na 123. mieste. Svetovú jednotku zdolal v troch setoch 6:4, 3:6 a 6:3. Po tejto prehre sa Srb odhlásil z turnaja v Miami, aby sa mohol lepšie pripraviť na antukovú sezónu.

V Monte Carle naozaj predvádzal sebavedomé výkony. Bez straty setu došiel až do semifinále. Okrem iného oplatil vlaňajšiu porážku Lorenzovi Mussettimu a vo štvrťfinále zdolal svojho prvého tohtoročného premožiteľa De Minaura. Medzi najlepších štyroch hráčov postúpil v Monaku prvýkrát od roku 2015, keď turnaj opanoval. Stopku mu však vystavil Ruud. Na svoj prvý tohtoročný titul si tak svetová jednotka bude musieť ešte chvíľu počkať. VIDEO: Zostrih zápasu Casper Ruud - Novak Djokovič v semifinále ATP Monte Carlo 2024

Iba zmena trénera Nepriaznivé výsledky mali za následok aj ukončenie spolupráce s dlhoročným trénerom Goranom Ivaniševičom. Chorvát pôsobil v tíme Djokoviča viac než päť rokov. Pôvodne plnil rolu druhého kouča po boku Mariána Vajdu a po jeho odchode sa stal hlavným trénerom srbskej hviezdy. Podľa jeho slov mohlo k rozchodu dôjsť už v minulej sezóne.

"Koniec mohol nastať na konci roka alebo kedykoľvek počas sezóny. U mňa aj Novaka sa začal hromadiť pocit únavy. Spomínalo sa, že náš vzťah je veľmi turbulentný, ale to nie je pravda. Novak je jednoducho taký. Počas zápasu kričí a komunikuje. Mne to nikdy neprekážalo," narážal Ivaniševič na komentáre okolia. "Mojou zodpovednosťou ako trénera a priateľa bolo, aby som tu bol pre neho. Šli sme do 'vojny' proti celému svetu a na to som najviac hrdý. Som šťastný, že som tu bol pre neho a že sme mu všetci pomohli prekonať to šialenstvo," zaspomínal si na obdobie počas pandémie koronavírusu, keď sa Djokovič odmietol dať zaočkovať a nemohol sa zúčastniť na viacerých turnajoch.

Pomôže však svetovej jednotke zmena trénera? Na antukovú sezónu sa pripravoval s bývalým daviscupovým kolegom Nenadom Zimonjičom, ktorý s ním bol aj v Monte Carle. Djokovič opísal vzťah k Zimonjičovi, že ho berie skôr ako "staršieho brata". Zatiaľ však nie je isté, či toto meno bude definitívne. Srbský web Kurir napríklad vyrukoval s informáciou, že adeptka na túto pozíciou Judy Murrayová, matka Andyho Murrayho. Koľko je na tom pravdy, zatiaľ nie je známe.

Bol by Vajda dobrá voľba? Názor, týkajúci sa nového kouča Djokoviča, vyslovil aj Andy Roddick. Ten túto otázku dostal v podcaste a jeho myšlienka smerovala k jedinému človeku - Mariánovi Vajdovi. "Kto by mal viesť Djokoviča? Zvláštna otázka. A potrebuje on vôbec kouča? Myslím, že moja mačka by ho mohla trénovať. Odviedla by pri tom pomerne dobrú prácu a pravdepodobne by vyhral aj veľa zápasov," pobavil odpoveďou dvojnásobný víťaz US Open.

"Pokiaľ by som bol Novak a vyhral toľko grandslamov, chcel by som niečo konzistentné. Kde by som nemal pocit, že niekoho len spoznávam. Moja myseľ automaticky smeruje k Vajdovi, pretože je to chlap, ktorý vyzerá ako totálna istota. Práve on, viac než hocikto iný, Djokoviča rozvíjal," dodal Roddick.

V čase turnaja v Monte Carle bol na Azúrovom pobreží aj Marián Vajda. V tenisovej akadémii Mourotoglou vo francúzskom mestečku Biot ho vyspovedala reportérka portálu Ubitennis. „Tých pätnásť spoločných rokov s Novakom Djokovičom bolo veľmi intenzívnych, minul som veľa energie. Keď som sa s ním rozišiel, snažil som sa pokračovať rok s Alexom Molčanom, ale uvedomil som si, že niečo chýba. Mal som menšiu motiváciu, chcel som byť bližšie k rodine a radšej som pomáhal mladým chlapcom vstúpiť do sveta tenisu na Slovensku, v Bratislave,“ povedal Vajda. Dodal ďalej, že kočovný život na turnajoch mu nechýba. Ako dôvod uviedol aj tlak, ktorému tréneri čelia, keď ich zverenec prehrá. „Vždy ma však baví pozerať sa na Novaka, neustále sledujem všetky novinky o ňom. Ale už nie som do toho ponorený tak, ako predtým,“ dodal 59-ročný tréner. Vajda tiež prezradil, že o rozchode Djokoviča a Ivaniševiča dopredu nevedel. „Nečakal som to. Čítal som o tom v novinách ako každý iný, takže môj názor vychádza len z toho, čo som čítal za posledné dni.“