Ako dieťa zaspával s plagátom Djokoviča. Je to zázrak, že som zdolal Novaka, vraví

BRATISLAVA. Je to najväčšie prekvapenie doterajšieho priebehu sezóny a len ťažko sa bude prekonávať. Novak Djokovič sa do Indian Wells vrátil po piatich rokoch, no odchádza rovnako sklamaný ako v roku 2019.

Kým vtedy ho v treťom kole senzačne vyradil Nemec Philipp Kohlschreiber, tento raz nestačil na mladíka, ktorý ako dieťa sledoval jeho kariéru.

"Pred týmto večerom ma nikto nepoznal. Dúfam, že si diváci zápas užili, som veľmi šťastný. Je to zázrak. Som 20-ročný chalan, 100. na svete a zdolal som Novaka," povedal taliansky tenista Luca Nardi.