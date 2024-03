Hrá sa na púšti, Hantuchová ho dvakrát vyhrala. Prečo Indian Wells prezývajú piaty grandslam?

Hneď po grandslamových turnajoch ide o najnavštevovanejšiu tenisovú akciu na svete, a preto sa ho prezývajú aj ako "piaty grandslam".

V minulom roku do Indian Wells zavítalo 442-tisíc divákov. Rekordnú účasť však dosiahol o niekoľko ročníkov skôr. V roku 2019 navštívilo areál počas dvoch týždňov až 475-tisíc tenisových nadšencov.

Tí však musia do tenisového raja podstúpiť náročnú cestu. Najjednoduchší variant predstavuje let do Los Angeles a následné podstúpenie trojhodinovej jazdy autom do dejiska.

Z americkej metropoly sa dá do Palm Springs dostať aj lietadlom. Podľa informácií to však v malom lietadle nie je dvakrát pohodlná cesta. Následný zážitok však stojí za to.

Turnaja sa každoročne zúčastňujú najlepší tenisti sveta, ktorí hrajú v areáli, ktorý má rozlohu 218 metrov štvorcových.

Nájdeme tam tiež druhý najväčší stály kurt na svete. Miestny centrálny dvorec predčil len Štadión Arthura Asheho, na ktorom sa hrá Australian Open.