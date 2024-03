Senzácia v Indian Wells. Djokovič končí už v treťom kole, vyradil ho lucky loser

Talian po víťazstve nad svojim idolom neskrýval nadšenie: "Je to zázrak. Som dvadsaťročný chalan a zdolal som Novaka. Je to šialené. Pred týmto večerom ma nikto nepoznal. Dúfam, že si diváci zápas užili. Som z toho šťastný," uviedol Nardi podľa agentúry AP.

Srb sa v Indian Wells predstavil po piatich rokoch. Predchádzajúce edície musel vynechať - do krajiny ho nevpustili, pretože sa odmietol nechať očkovať proti koronavírusu.

"Nebolo mi to tento rok súdené, ale ideme ďalej. On sa dostal do hlavného pavúka ako ´lucky loser´, takže naozaj nemal čo stratiť. Hral výborne a zaslúžil si vyhrať. Ja som bol skôr prekvapený svojou úrovňou, hral som veľmi zle," povedal Djokovič, ktorý prehral piaty z uplynulých siedmich zápasov proti talianskym tenistom.

Zároveň uviedol, že sa predstaví na turnaji v Miami (od 19. do 31. marca).

Medvedev ani Rune nezaváhali

V turnaji pokračuje štvorka "pavúka" Rus Daniil Medvedev, ktorý si poradil s Američanom Sebastianom Kordom 6:4, 5:7, 6:3.

Do štvrtého kola postúpil aj Casper Ruud. Deviaty nasadený Nór a premožiteľ Slováka Lukáša Kleina zdolal Francúza Arthura Filsa 6:2, 6:4.

Nezaváhal ani siedmy nasadený Holger Rune. Dán zdolal Taliana Lorenza Musettiho 6:2, 7:6 (5).