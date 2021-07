Celý tím bol proti, no Djokovič veľmi chcel. Pripravila ho štvorhra o zlato?

TOKIO, BRATISLAVA. Všetko sa vyvíjalo podľa plánov. Zjavne prišiel vo veľkej pohode. Okamžite sa stal veľkým obľúbencom olympijskej dediny. Ak mali športovci z rôznych odvetví aspoň malú príležitosť, prehodili s ním pár viet či spravili si spoločnú fotografiu. Mnohých zaujímalo, ako môže byť niekto tak neuveriteľne mentálne silný. Miestami ako stroj. Čo si zaumieni, to dokáže. Pri Novakovi Djokovičovi akoby ani neexistovala možnosť prehrať zápas. "Chceli vedieť, ako sa vyrovnávať s tlakom. Ako sa dostať späť do rytmu, ak stratíte koncentráciu. Veľa som im o tom rozprával. Ale čo som im povedal, to si nechám pre seba, to je iba pre športovcov," citoval Djokoviča The Guardian.

Vyhral už v kariére všetko, len zlato z olympiády mu vždy unikalo. Do Tokia prišiel v takej forme, že nejeden fanúšik si povedal, že mu rovno môžu to vytúžené zlato zavesiť na krk. Nakoniec nezískal na olympiáde v Tokiu srbský tenista žiadnu medailu. Prehral semifinále aj boj o bronz Aj vo svetových médiách v článkoch o jeho víťazných zápasoch na olympiáde informovali spôsobom, že spravil ďalší krok za zlatou medailou. Bol suverénnym favoritom a výkony v prvých kolách to potvrdzovali. "Idem si po zlato, to nie je žiadne tajomstvo," hovoril pred olympiádou Djokovič.

No teraz sa zdá, že v kariére jedného z najlepších tenistov všetkých čias zostane jeden nesplnený cieľ. Všetko hralo v jeho prospech. Tento rok vyhral všetky tri doterajšie grandslamy. Kto by v takej forme nebol favoritom? Ibaže v semifinále Djokovič nestačil na Nemca Alexandra Zvereva. "Zdolal som hráča, ktorý sa v tejto sezóne zdá neporaziteľný. Je najlepším tenistom všetkých čias," povedal po cennej výhre šťastný Zverev.

A v zápase o bronz už bolo zjavné, že Djokovič má toho dosť. Bojoval, odvrátil mečbaly, ale na húževnatého Španiela Pabla Carrena-Bustu, ktorý naopak bol motivovaný, nakoniec nestačil. Zatiaľ, čo pre Djokoviča by bronzová medaila bola cenou útechy, pre jeho súpera to mohol byť jeden z najlepších momentov kariéry. A tak sa aj stalo. Djokovič utrpel druhú prehru vo dvojhre v priebehu približne 24 hodín. To sa často nevidí.

Mohol vyhrať všetko Srbský tenista tak prišiel o šancu na to, aby v jednej sezóne vyhral olympijské zlato aj všetky štyri grandslamy. Podobný zápis sa dosiaľ v histórii podaril len v roku 1988 Nemke Steffi Grafovej. Iste, ak nakoniec vyhrá tento rok aj US Open, bude to aj tak veľkolepé. "Všetka česť Djokovičovi, že po Wimbledone išiel aj do Tokia. Pokojne ho mohol vynechať a chystať sa na US Open. No história ho v New Yorku stále očakáva," napísala na twitter moderátorka ESPN Chris McKendryová. "Skvele napísané, budem mu držať palce!" reagovala legendárna Chris Evertová. Tá neskôr so slovami "toto je brutálne" zdieľala príspevok jedného z fanúšikov.

"Vždy sa bude hovoriť o tom, že Nadal vyhral olympiádu s Federerom, Djokovičom, Murrayom, Čiličom, Wawrinkom, Ferrerom, Davydenkom či Hewittom na turnaji. Djokovič nedokázal vyhrať zlato na turnaji obsadenom ako ATP 250, kde bol iba jedným z dvoch hráčov s grandslamovým titulom," písal fanúšik v príspevku. Poukázal pritom na odhlásenia viacerých veľkých hviezd. Z top 20 svetového rebríčka prišlo iba deväť hráčov. Posledná šanca? Djokovič veľmi túžil vyhrať zlato. Je vo výbornej forme, no už má 34 rokov. To je vek, v ktorom má nejeden tenista po kariére. Uňho to síce neplatí, ale na druhej strane hľadieť v tomto veku o tri roky dopredu sa zdá byť smelé. V čase olympiády v Paríži bude mať už 37 rokov. Jeho veľký rival Roger Federer hral napríklad ešte tesne pred 38. narodeninami finále Wimbledonu. Grandslam je pritom oveľa náročnejší. Na rozdiel od olympiády sa hrá na tri víťazné sety a kým na olympiáde musí vyhrať šampión šesť zápasov, vo Wimbledone šesť výhier stačí iba na postup do finále. No tento Federerov zápis je v histórii skôr raritou. Nie je to bežné.

Novak Djokovič zničil raketu vo finále o tretie miesto na olympijskom turnaji v Tokiu. (Autor: TASR/AP)

"Na olympiáde som mal niekoľko zničujúcich prehier. Viem, že tie prehry ma spravili silnejším. Viem, že sa vrátim silnejší," povedal Djokovič po prehranom boji o tretie miesto. "Pokúsim sa pokračovať a bojovať až do olympiády v Paríži. Zabojujem o medailu pre moju krajinu," dodal. Možnosť, že by ako 37-ročný ešte hral na najvyššej úrovni teda nevylučuje. Už dnes je pritom druhou najstaršou svetovou jednotkou v histórii. Vo vyššom veku sa na prvé miesto dostal iba Roger Federer. Mal 36 rokov. Faktor Del Potro a Murray Djokovič nakoniec v Tokiu nevybojoval ani bronz. No ten už v zbierke má. Tokio je jeho štvrtá olympiáda. Na tri z nich išiel ako veľká hviezda a viacnásobný grandslamový šampión. Jedinú medailu však paradoxne vybojoval ešte ako vychádzajúca hviezda, nádejný mladík. Keď získal čerstvo 21-ročný Djokovič v Pekingu 2008 bronz, bol to úspech. V tej dobe mal na konte jediný grandslamový titul z Australian Open 2008. Ešte nebol ani svetovou jednotkou.

Rafaelovi Nadalovi či Rogerovi Federerovi sa v tom čase nemohol rovnať. Mimochodom, v Pekingu vyhral práve Nadal. Aj Federer vtedy ešte čakal na zlato. A teraz strih a pohľad o trinásť rokov neskôr. Djokovič je už svojimi úspechmi minimálne rovnocenný s Nadalom a Federerom. Ale stále platí, že Nadalovo zlato z Pekingu je jediným pre niekoho z tejto dnes už legendárnej trojice. Prečo sa viac ani jeden z trojice dnes už 20-násobných grandslamových šampiónov nedokázal presadiť na ceste k zlatu? Do veľkej miery k tomu prispeli dvaja muži. Juan Martín del Potro a Andy Murray.

Premožiteľ? Del Potro Obaja v ére slávnej trojice dokázali uspieť na grandslamovom turnaji. Murray dokonca vyhral trikrát a nakrátko sa stal svetovou jednotkou. Obaja boli ich veľkými vyzývateľmi. No ani zďaleka nevyhrali toľko, čo hviezdna trojica. V roku 2012 sa olympiáda odohrávala na wimbledonskej tráve v Londýne. Djokovič však v semifinále nestačil na Murrayho. A v boji o bronz nestačil na del Potra. Šampiónom sa vtedy na domácej pôde stal Murray. Vo finále zmaril sen o zlate Federerovi, ktorý ho predtým zdolal vo finále Wimbledonu.

O štyri roky neskôr šiel Djokovič na olympiádu do Ria ako čerstvý držiteľ kariérneho grandslamu. Mal za sebou triumf na Roland Garros. Vyhral posledný veľký titul, ktorý mu chýbal. Del Potro bol dlho pred olympiádou zranený a klesol v rebríčku. Na olympiádu šiel ako nenasadený. Mohol pripadnúť komukoľvek. Ak by bol nasadený, v úvodných kolách by ďalšieho nasadeného súpera nemohol stretnúť. Pripadol práve Djokovičovi. Hneď v prvom kole. Lenže ako 141. hráč sveta zdolal svetovú jednotku.

Srb sa lúčil v slzách. "Bezpochyby je to jedna z mojich najhorších prehier v kariére. Nie je to po prvý raz, čo som prehral zápas. Ale áno, je to olympiáda, je to úplne iné," povedal vtedy Djokovič. Táto prehra rozhodne patrila k jeho najemotívnejším. Taký veľký šampión neodchádza z kurtu v slzách často. Argentínčan Del Potro neskôr dokráčal k striebru. V boji o zlato prehral s Murraym. Na turnaji však zdolal aj Nadala. Vyradil ho v semifinále. Ani Španielovi tak nedovolil snívať o ďalšom zlate. Mimochodom, aj Nadal odišiel z Ria bez cenného kovu. Po semifinálovej prehre s Del Potrom nestačil v zápase o tretie miesto na Keia Nišikoriho.

Tentoraz prišiel Zverev V roku 2021 je to už iný príbeh, ktorom Del Potro ani Murray takú podstatnú úlohu nehrajú. Murray sa po sérii zdravotných problémov výrazne prepadol v rebríčku a odhlásil sa z dvojhry. Súťažil iba vo štvorhre po boku Joea Salisburyho. Del Potrovi zdravotné problémy ani nedovolili hrať. Na kurte sa objavil naposledy v júni 2019. Hoci Federer a Nadal sú v lepšej forme, neštartovali ani oni. Tiež mali rôzne zdravotné problémy.

Djokovičovými vyzývateľmi sa tak stali mladí hráči. A nakoniec nestačil na štvrtého nasadeného Alexandra Zvereva. "Cítim sa hrozne," priznal po zápase Djokovič. Spravil chybu? Piatok bol pre neho náročný. Po dvojhre prehral aj semifinálový duel zmiešanej štvorhry po boku Niny Stojanovičovej. Aj v mixe sa dostal len o boja o bronz. Po tejto prehre sa postavil pred médiá, ale vlastne nič nepovedal. Ospravedlnil sa a odišiel. Dve prehry za jeden deň. Dva zmarené sny o zlate. Aj o tom absolútne najcennejšom z dvojhry, aj o tom druhom "aspoň" z mixu. Djokovič nie je žiadny špecialista na štvorhru. Nikdy nebol ani v prvej stovke. Hráva ju len zriedka. No do mixu chcel nastúpiť. Podľa trénera srbského olympijského tenisového tímu Viktora Troického to mohol byť problém. "Bol som proti, celý tím bol proti," vyjadril sa Troicki pre agentúru AP ešte pred zápasom Djokoviča proti Zverevovi.