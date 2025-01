Je zvláštne, že teraz s jedným rivalom zdieľam svoje tajomstvá, vraví Djokovič

Srbský tenista začal novú sezónu relatívne skoro na turnaji v Brisbane. Zatiaľ však nového kouča so sebou nemá.

BRATISLAVA. Je bežné, že po skončení tenisovej kariéry sa hráči stanú trénermi. Svoje remeslo odovzdávajú ďalej. Trénerská dráha bola pre Andyho Murrayho prirodzenou voľbou a skôr či neskôr sa to dalo očakávať.

Vyrazil som na poriadne kopce, hlásil Murray

Po postupe v prvom kole po víťazstve nad domácim Rinkim Hijikatom 6:3, 6:3 sa ho na kurte pýtali, kde je jeho nový tréner Murray a kedy sa k nemu pripojí.

„Práve teraz lyžuje. Je na rodinnej dovolenke,“ hovoril so smiechom Djokovič.

„Dúfam, že sa nezraní pred tým ako pricestuje do Melbourne. To by nebol dobrý začiatok.“

Murray to potvrdil. Na sociálnu sieť nahral video, ako sa spúšťa na lyžiach na miernom svahu a do popisku uviedol: „Ako vidíš vyrazil som na poriadne kopce. Zranenia zatiaľ nie sú žiadne.“