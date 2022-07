Zmenil sa. Konečne si váži, kde je, hovorí o Kyrgiosovi jeho matka

Dvadsaťsedemročný Kyrgios sa prvýkrát v kariére dostal do singlového finále grandslamového turnaja, v ktorom sa stretne s víťazom piatkového súboja medzi Srbom Novakom Djokovičom a domácim Britom Cameronom Norriem.

WIMBLEDON. Austrálsky tenista Nick Kyrgios si konečne váži, kde je. A užíva si život. Uviedla to jeho matka Norlaila po synovom postupe do finále grandslamového turnaja vo Wimbledone.

Kyrgios sa nedávno priznal, že mal samovražedné myšlienky, užíval drogy a trpel depresiami. Tie vyplynuli z tlaku na jeho športové výsledky a výkony.

"Konečne si začína užívať život, a to aj vďaka jeho priateľke Costeen Hatziovej. Konečne si uvedomuje, kde je. To je na tom to najlepšie. Predtým bolo ťažké prinútiť ho, aby čokoľvek robil. Bol šťastný, že môže celý deň iba sedieť vo svojej izbe a hrať videohry.

Boli sme v Pekingu a chceli sme, aby sa s nami prešiel po Čínskom múre. Kto by nešiel? On nie. Bol rád, že sedel vo svojej izbe, a objednával si, čo chcel. To ma znepokojovalo," prezradila Kyrgiosova matka v rozhovore pre periodikum Sydney Morning Herald.