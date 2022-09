Z US Open vzíde nový grandslamový víťaz. Tínedžer Alcaraz zvládol drámu

NEW YORK. Španielsky tenista Carlos Alcaraz vybojoval postup do štvrťfinále US Open. V piatich setoch si poradil s Chorvátom Marinom Čiličom 6:4, 3:6, 6:4, 4:6, 6:3.

Zápas trval 3:54 hod. Čilič výrazne dominoval na víťazné údery v pomere 45:28, ale mal aj výrazne viac nevynútených chýb - 66:41.

V prípade Čiliča však je dôležitá aj štatistika, podľa ktorej nastrieľal 14 es a spravil 13 dvojchýb, v prípade Alcaraza je to len 3 a 4. Tieto dve čísla sa však tiež rátajú do štatistiky víťazných úderov a nevynútených chýb.