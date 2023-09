Djokovič vyrovnal rekord Courtovej. Toto som u nikoho nevidel, vraví Wilander

NEW YORK, BRATISLAVA. Je to obraz, ktorý sa opakuje. V extáze zdvihne ruky nad hlavu, v návale emócií neudrží slzy a ponáhľa sa do hľadiska, aby sa vystískal so svojimi blízkymi. Objíma sa s rodičmi, manželkou a deťmi, vzápätí sa pochytá okolo pliec s trénermi a z plných pľúc si zakričia. Novak Djokovič to dokázal znova. Srbský tenista sa stal víťazom US Open. Vo finále zdolal Daniila Medvedeva 6:3, 7:6 (5), 6:3. Tridsaťšesťročný Djokovič sa stal najstarším víťazom v New Yorku v open ére.

Pritom na kurte pôsobí, akoby bol mladík v plnej sile. Medvedev ho dokázal dostať do problémov, no Djokovič zakaždým dokázal z toho vykľučkovať.

Čo tu ešte robíš? pýtal sa súper Hrá s maximálnym nasadením na všetkých povrchoch a proti všetkým súperom. Za posledné tri roky vyhral 7 z 12 grandslamov. V jeho prípade skutočne platí, že s vekom jeho kvalita a sila rastie. V tomto roku prehral na grandslamoch jediný zápas. Vo finále Wimbledonu. O Grand Slam ho v podstate obral Španiel Carlos Alcaraz. VIDEO: Zostrih zápasu Medvedev - Djokovič

V New Yorku zodvihol nad hlavu už 24. grandslamovú trofej v kariére. „Novak, čo tu ešte robíš?“ hovoril mu s úsmevom Medvedev po zápase. „Žarty bokom. Dúfam, že toto nie je moje posledné finále, ale Novak bude hrať ešte mnoho ďalších finálových zápasov. No trochu by si mohol spomaliť. Mám pocit, že nemám až takú zlú kariéru. Vyhral som 20 turnajov, kým ty máš 24. grandslamových titulov. Wau,“ gratuloval mu Medvedev.

Pripomenul si Bryanta Kľúčovým bol druhý set zápasu, ktorý trval hodinu a 45 minút. V dlhých výmenách dokázal Medvedev klásť Djokovičovi prekážky a dostal ho do problémov. „Nechápem, ako sa mi podarilo ho vyhrať. Povedal by som, že väčšinu druhého setu bol on lepším hráčom,“ reagoval Djokovič v rozhovore pre Eurosport. „Aké to bolo vybojovať tento titul? Chvíľu to potrvá, kým to všetko vstrebem a uvedomím si to. Ale na konci to bola obrovská úľava. Ani som nemyslel na žiadne oslavné gestá, pretože som bol nesmierne unavený. Veď druhý set sme hrali skoro dve hodiny. To bol jeden z najdlhších v celej mojej kariére a v treťom som sa snažil len prežiť a triafať čiary,“ opisoval zápas srbský tenista. Na kurte si najskôr obliekol tričko s nápisom Mamba Forever a pripomenul si tým Kobeho Bryanta. Slávny basketbalista hrával s číslom 24. Djokovič priznal, že si ho chcel aspoň takto pripomenúť. S Bryantom si bol blízky a označil ho za jedného zo svojich mentorov. Bryant však pred tromi rokmi tragicky zahynul pri páde vrtuľníku spoločne so svojou dcérou.

„Kobe patril medzi mojich najbližších priateľov. Často sme sa bavili. Radil mi a podporoval ma v najťažších momentoch, keď som bol zranený a pokúšal som sa vrátiť. Čo sa mu stalo pred pár rokmi, ma veľmi zasiahlo. Nosil na drese číslo 24 a je to symbolické,“ vysvetľoval.

Slabiny premenil na silné stránky Srbský tenista sa v počte grandslamových titulov vyrovnal Margaret Courtovej. Austrálska legenda hrala väčšiu časť kariéry ešte pred tzv. open érou, kedy sa na veľkých turnajoch nemohli zúčastňovať profesionálni hráči. Courtová však dlho v počte titulov vo dvojhre držala absolútny rekord. Nik nemal viac trofejí. Až teraz sa jej vyrovnal Djokovič. V historickom poradí medzi mužmi má Djokovič o dva tituly viac ako Rafael Nadal (22) a o štyri viac ako Roger Federer (20). „A nevidím žiadny dôvod, prečo by nemohol budúci rok pridať ďalšie dva – tri tituly. Aj v tomto zápase síce pôsobil Novak miestami vyčerpane, ale to by v takomto súboji s Medvedevom bol každý. Lenže Novak je mentálne tak silný, že dokáže všetko,“ opisoval bývalý grandslamový šampión a odborník Eurosportu Mats Wilander.