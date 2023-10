Skvelý debut medzi ženami. Iba 15-ročná Slovenka po postupe z kvalifikácie vyhrala aj prvé kolo

BRATISLAVA. Slovenská tenistka Mia Pohánková sa hneď pri svojej prvej účasti na turnaji žien prebojovala do 2. kola dvojhry.

"Veľmi som si po vyhratom kvalifikačnom zápase verila a som šťastná, že pokračujem ešte ďalej. Hneď úvodný servis som prehrala čistou hrou a rýchlo bolo 0:2. Dokázala som sa však vyhecovať, dostala som sa do zápasu a v prvom sete som od toho momentu nestratila ani gem.

V druhom sete to bola opäť rovnaká situácia, ale keď som to zvládla v prvom, verila som, že to dokážem znovu," zhodnotila svoje vystúpenie Pohánková pre oficiálnu stránku Slovenského tenisového zväzu.