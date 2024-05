Pri otázke na koniec kariéry váha. Nadal sa obával katastrofy, ale experti ho chvália

"Keby sme to mohli zmeniť, určite by sme to urobili. Radšej by som s ním hral v neskoršej fáze turnaja. Je to ťažký žreb pre oboch a uvidíme, ako to v pondelok dopadne. Každý sa na to teší," povedal Zverev na tlačovej konferencii.

Veril, že to nebude katastrofa

Na druhej strane bol nemecký tenista a úradujúci olympijský šampión rád, že si vo svojej kariére ešte proti Nadalovi zahrá.

"Nechcem, aby moja posledná spomienka na zápas s Rafom bola, ako ma odvážajú na vozíku z kurtu Philippa Chatriera. Očakávam od neho najlepší možný výkon, a tak budem v hlave nastavený," doplnil Zverev.