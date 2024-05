Dalo sa to vyriešiť inak. V prípade Maka a Čavriča zlyhala komunikácia, myslí si Škrtel

BRATISLAVA. Širšia nominácia trénera slovenskej reprezentácie Francesca Calzonu na blížiace sa majstrovstvá Európy vo futbale (14. 6. - 14. 7.) je podľa Martina Škrtela bez prekvapení.

Ako je známe, Calzona nominoval na prípravný kemp do rakúskeho Bad Erlachu 32 hráčov, z ktorých neskôr šesť pošle domov a zostávajúcich 26 vezme so sebou na európsky šampionát do Nemecka.

"Mám pocit, že z tohto menoslovu sa už dá vyčítať aj to, kto sa napokon dostane do užšieho výberu. Mňa osobne veľmi teší najmä to, že sa tam nachádzajú mená ako Dominik Takáč a Sebastián Kóša, s ktorými som hrával v Trnave.