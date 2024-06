Kližan sa vracia tam, kde ukončil kariéru. Na Bratislava Open hlási návrat aj Martin

Nasadenou jednotkou vo dvojhre by na antukových dvorcoch Slovana mal byť Argentínčan Pedro Cachin, 106. hráč svetového rebríčka ATP, v minulosti bol aj na 48. mieste.

Kližan pred tromi rokmi v Bratislave ukončil kariéru, no vlani v decembri sa rozhodol vrátiť do súťažného kolotoča.

"Kližo v minulosti vždy rád ochotne prišiel na náš challenger, preto sme mu udelili voľnú kartu do hlavnej súťaže.

Hoci vyšetrovanie úmyselný doping z jeho strany nepreukázalo, Jednotka pre integritu tenisu (ITIA) vlani v apríli informovala o udelení dištancu, ktorý mu platí až do 5. júna 2024.

"Chcem da poďakovať Braňovi Stankovičovi za voľnú kartu do kvalifikácie. Je neuveriteľné, že po dvojročnej prestávke môžem odohrať prvý turnaj doma v klube, v ktorom som vyrastal, pred známymi a kamarátmi.

Vyšlo to úplne najlepšie ako mohlo. Je to pre mňa obrovská príležitosť, určite to bude emotívne.

Dlho som sa na návrat pripravoval, ale jedna vec je trénovať a druhá hrať súťažné zápasy," uviedol Martin.

