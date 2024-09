Klein zažije premiéru na ázijskej pôde. Chceme postúpiť medzi najlepších osem, hovorí

Pred duelmi C-skupiny v čínskom Ču-chaji má jasný cieľ - pomôcť tímu kapitána Tibora Tótha k postupu do vyraďovacej časti medzi elitnú osmičku.

"V Ázii sa predstavím prvýkrát, uvidíme, čo to pre mňa prinesie a či to bude iné ako hardové turnaje v USA.

Máme však dosť času na to, aby sme sa v Číne aklimatizovali. Verím, že sa kvalitne pripravíme, odohráme dobré zápasy a že sa nám podarí niečo dokázať.

Budeme spokojní, ak postúpime do Malagy medzi najlepšiu osmičku. Je to odvážny cieľ, ale aký iný by sme mali mať," zdôraznil Klein, ktorý bol vo februári hlavný strojca víťazstva 4:0 v Srbsku.

V kvalifikačnom súboji na antuke v Kraljeve zdolal v úvodnej dvojhre Miomira Kecmanoviča a vo štvorhre vybojoval po boku Igora Zelenaya rozhodujúci tretí bod.