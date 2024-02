Triumf v Srbsku má pre kapitána Slovenska veľkú cenu. Obáva sa, že príde o fúzy

KRALJEVO. Zaskakujúci kapitán slovenského daviscupového tímu Ľubomír Kurhajec sa tešil na poriadne oslavy postupu do skupinovej fázy finálového turnaja.

Prvé oslavy podľa jeho slov prebehli už v šatni. "Boli tam nejaké pokusy, no to najlepšie si necháme na večer. Keď môžu oslavovať svoje úspechy hokejisti a futbalisti, prečo by nemohli aj tenisti.