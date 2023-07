Najskôr operácia, potom výron. Nišikori chce ešte popreháňať mladú generáciu

Finalista US Open 2014 po víťazstve na challengeri v Portoriku, ktorý bol jeho prvým turnajom po návrate, pridal ešte ďalšie osemfinále a štvrťfinále na amerických challengerových turnajoch.

Doterajšie výsledky svojho comebacku môže hodnotiť kladne a chcel by dostať šancu zabojovať s mladou generáciou.

Bývalá svetová štvorka Kei Nišikori sa po viac ako dvadsiatich mesiacoch vrátil späť na okruh ATP. 33-ročný Japonec ukazoval dobrú formu už na challengeroch a preniesol si ju aj na turnaj ATP 250 do Atlanty.

Nad sily zverenca trénerského dua Max Mirnyj a Michael Chang bol až vo štvrťfinále výborne servírujúci a takmer bezchybný Taylor Fritz, svetová deviatka, ktorá až na štvrtý pokus našla recept na japonského samuraja.

Súper z TOP 10 ukázal silu

Ešte než sa stretol s Fritzom, musel zvládnuť dva spomínané zápasy. Veľmi emotívny bol hlavne duel s Thompsonom, kde si pripísal prvé víťazstvo na okruhu ATP od októbrového Indian Wells 2021.

"Som šťastný, že môžem byť späť a hrať. Necítil som tlak a hral som uvoľnene. Som nadšený, že môžem hrať opäť proti týmto skvelým chlapcom," vravel na tlačovej konferencii.

S hráčom elitnej desiatky sa stretol Nišikori naposledy na US Open 2021, kde v treťom kole vypadol s Novakom Djokovičom.

Vo štvrťfinálovom zápase s Fritzom sa držal v prvom sete do stavu 4:5, keď prvýkrát stratil podanie as ním aj celý set.

Od začiatku zápasu mal zatejpované ľavé koleno, ktoré si nechal medzi setmi ošetriť. V druhom sete šiel Američan od úvodu do vedenia s brejkom a hoci mal Nišikori šancu vrátiť sa do hry, Fritz to nepripustil.