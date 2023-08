Vyhral najdlhší tenisový zápas v histórii. Isner avizuje koniec kariéry

NEW YORK. Americký tenista John Isner ukončí po tohtoročnom US Open aktívnu kariéru.

Najväčší grandslamový úspech dosiahol taktiež na kurtoch All England Clubu – v roku 2018 sa prebojoval do semifinále. Po tomto výsledku dosiahol najlepšie umiestenie v rebríčku ATP (8.).

V rokoch 2012 až 2020 bol najlepšie umiestnený Američan v rebríčku ATP.

"Tie čísla sa mi vryli do pamäti. Je to ako v basketbale - 70:68. Takto na to spomínam, na tieto dve čísla nezabudnem do konca života. Je to jednoducho neskutočné," dodal Isner pre AFP.