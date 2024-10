Dočkali sme sa dňa, keď na mene víťazky nezáleží (komentár)

Keď vojdete do bratislavského Národného tenisového centra hlavným vchodom od Príkopovej ulice, prejdete popri informačnému stánku, centrálnom dvorci, reštaurácii, kaderníctvu a ďalších prevádzkach.

Od roku 1995 sa hralo na antuke a turnaj dvakrát vyhrala Henrieta Nagyová. Potom sa akcia presťahovala do výstaviska Incheba a získala punc hlavného okruhu WTA. Boli na to peniaze, aj hráčky.

Mauresmová vs. Clijstersová

Nechýba tam ani galéria víťazov a víťaziek turnajov Slovak Open, ktoré sa už roky konajú v Bratislave. Ich história sa začala písať v polovici 90-tych rokov minulého storočia. To boli časy, keď na spočítanie slovenských tenistov a tenistiek v hlavnej súťaži grandslamového turnaja nestačili prsty na jednej ruke.

Práve v roku 1999 som prišiel do Bratislavy študovať na vysokú školu. Ako prvák na žurnalistike a veľký tenisový fanúšik som hneď počas prvého semestra išiel za generálnym sekretárom Slovenského tenisového zväzu Igorom Moškom, že chcem počas turnaja pomáhať v presscentre.

Bratislavské podujatie malo od začiatku dve najväčšie poslania – pomôcť slovenským tenistkám získavať skúsenosti i body do rebríčka a divákom priniesť zážitok zo sledovania zaujímavých tenistiek, ktoré by sa v budúcnosti mohli stať veľkými osobnosťami.

Po Cibulkovej uspeli na Slovak Open aj Anna Karolína Schmiedlová a Viktória Hrunčáková (vyhrala ešte za slobodna s priezviskom Kužmová), no turnaj sa hral na trnavskej antuke.

S rebríčkovým postavením v tretej stovke by sa inak do hlavnej súťaže priamo nedostala. Celý týždeň predvádzala skvelý tenis, čo korunovala senzačným triumfom. Slovensko spoznalo nového miláčika a toto víťazstvo ju katapultovalo k neskorším fantastickým úspechom.

Postupne sa napĺňal aj cieľ pomôcť slovenským hráčkam. Dokonale to využila napríklad Dominika Cibulková. V roku 2006 mala 17 rokov a ako talent štartovala na turnaji s dotáciou 75-tisíc dolárov vďaka voľnej karte.

Keď ubudli peniaze, turnaj zmizol z hlavného okruhu WTA, klesol na nižšiu úroveň ITF, menil názvy a tiež dejiská. Z Incheby sa presunul do novučičkého NTC. No pre divákov neprestal ponúkať zážitky a pre tenistky príležitosti.

Ja sa však do hľadiska NTC vždy teším najmä na slovenské tenistky. Zaujíma ma, ako a či sa za rok zlepšili. Uplynulé ročníky totiž ponúkali nádej, že slovenský ženský tenis sa má opäť na čo tešiť.

Predvlani Bratislava objavila Renátu Jamrichovú a vlani Miu Pohánkovú. Vekom obe juniorky, pre ktoré mala byť táto kategória turnajov ITF ešte príliš hlbokou vodou. No dnes 17-ročná Jamrichová sa v uplynulých dvoch ročníkoch dostala vždy do semifinále a Pohánková vlani medzi najlepších osem. To mala len 14 rokov.

Ale to, čo predvádzajú obe hráčky Národného tenisového centra tento týždeň, je úžasné.