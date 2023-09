Nastúpia na slávnom štadióne, čeliť budú aj svetovej päťke. Slováci sa pripravujú na Davis Cup

Prípravu sme začali v nedeľu, Lukáš dostal ešte jeden deň voľna navyše, v Turecku odohral ťažké zápasy. Tréningový kurt však ešte nebol hotový, na ten sme sa dostali až v pondelok.

Na hlavnom kurte sme ešte netrénovali, nakoľko stále nie je pripravený. Mal by byť podľa organizátorov k dispozícii v stredu večer, no dosť sa to naťahuje a zatiaľ to tak nevyzerá," povedal Tóth pre oficiálnu stránku Slovenského tenisového zväzu (STZ).