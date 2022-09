Hrbatý spomína na zápas s Federerom. Keď som ho zdolal, rozplakal sa, vraví

BRATISLAVA. Slovenský tenista Dominik Hrbatý je jeden z mála hráčov, ktorý má s legendárnym Rogerom Federerom na ATP Tour priaznivú bilanciu.

Švajčiara, ktorý na budúci týždeň ukončí kariéru, zdolal v roku 2000 na turnaji Masters v Paríži i v auguste 2004 na ďalšom podujatí prestížnej série v Cincinnati. Jedinú prehru utrpel v roku 2008 vo Wimbledone.

Hrbatému na Federerovi vždy imponovala jeho elegancia i to, že vedel prejaviť na kurte emócie. "Rogera si nebude tenisový svet pamätať ako rekordného grandslamového šampióna, no to je teraz vedľajšie.