Dážď spôsobil medziročný pokles návštevnosti na Wimbledone o takmer štyri percentá

LONDÝN. Návštevnosť tretieho grandslamového turnaja sezóny vo Wimbledone počas prvého týždňa klesla v porovnaní s minulým rokom o 3,7 %. Pod tento pokles sa podpísalo niekoľkodňové prerušenie zápasov v dôsledku nepriaznivého počasia.



„Tento rok bolo počasie príliš premenlivé a miestami veľmi zlé, takže si myslíme, že takmer určite je to práve počasie, ktoré ovplyvňuje návštevnosť,“ vyjadrila sa Sally Boltonová, výkonná riaditeľka All England Clubu v pondelok, keď turnaj vstúpil do svojho druhého týždňa.



Piatková návštevnosť bola dokonca najnižšia od roku 1998, s výnimkou pandemického roka 2021.