Ak nevyhrávala, bola zranená. Chcela som skončiť, priznala 21-ročná grandslamová víťazka

No jej posledné výsledky naznačujú, že pri vyrovnanosti ženského tenisu by mohla dosiahnuť veľmi solídny výsledok aj na blížiacom sa Roland Garros. Hoci je v rebríčku WTA až na 72. mieste.

Tento doplnok, ktorý nezameniteľne symbolizuje jedinú tenistku, sa začal na okruhu pomaly vytrácať. Senzačná víťazka US Open 2019 Bianca Andreescuová si vzala dlhšiu pauzu od tenisu. Už niekoľkýkrát. A to má stále iba 21 rokov.

BRATISLAVA. Gumička do vlasov okolo pravého zápästia počas každého zápasu a tesne pod ňou vytetovaný motýlik.

Výhry, zranenia, výhry

Keď v roku 2019 vyhrala US Open, vyzeralo to tak, že bude prísľubom pre ženský tenis. Na veľkých turnajoch jej to išlo skvele. V marci 2019 senzačne vyhrala Indian Wells. V rebríčku bola na 60. mieste.

Už na najbližšom turnaji v Miami začala perfektne, ale potom sa opäť dostavili zdravotné problémy a musela z turnaja odstúpiť. Vynechala niekoľko mesiacov, no na grandslamovom Roland Garros sa pre zranenie odhlásila z druhého kola.