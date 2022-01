Obrovská domáca radosť. Bartyová ovládla Australian Open

Bartyová je prvou Austrálčankou od roku 1978, ktorá triumfovala v singli na domácom grandslame, naposledy sa to podarilo Christine O'Neillovej.

Tohtoročným Australian Open prešla ako nôž maslom, keď v priebehu turnaja stratila iba 29 gemov a súperkám nedovolila uhrať ani jediný set. Vďaka triumfu v Melbourne získala prémiu 2,875 milióna austrálskych dolárov pred zdanením. Do rebríčka WTA jej pribudne 2000 bodov a v jeho pondelňajšom vydaní si upevní post svetovej jednotky.

Bartyová si prevzala cennú trofej v Melbourne z rúk krajanky a štvornásobnej víťazky Australian Open Evonne Goolagongovej.

"Splnil sa mi sen, som pyšná na to, že som Austrálčanka. Bola som si vedomá obrovskej podpory, ktorú mi prejavovali fanúšikovia v uliciach Melbourne i priamo v aréne Roda Lavera. Pred takýmto publikom sa mi hrá fantasticky. Bola to zábava, bola som uvoľnená a schopná predviesť svoj najlepší tenis," uviedla Bartyová v úvode slávnostného príhovoru.

"Chcela by som vystrúhať poklonu Danielle. Odohrala si skvelý turnaj, budeš prvýkrát v elitnej svetovej desiatke. Do ďalšieho priebehu sezóny ti želám iba to najlepšie.

Veľká vďaka patrí organizátorom Australian Open na čele s riaditeľom turnaja Craigom Tileym. Museli ste urobiť veľa práce, aby ste dokázali zachovať vysokú úroveň tohto podujatia. Zažila som tu krásne chvíle, ktoré patrili k najkrajším v celej kariére. Vďaka patrí aj rozhodcom, zberačom a dobrovoľníkom, ktorí nám zabezpečujú kompletný servis.

Špeciálna vďaka patrí môjmu tímu. Som šťastná, že v mojej lóži bolo toľko ľudí, ktorých milujem. Boli tam nielen tréneri, ale i členovia mojej rodiny. Som veľmi rada, že mám okolo seba toľko skvelých ľudí, tento titul patrí vám všetkým," uviedla svetová jednotka.





Collinsová v úvode svojho prejavu zablahoželala Bartyovej k titulu: "Ash má za sebou fenomenálne dva týždne. Žije svoj sen, je svetová jednotka. Má fantastickú variabilnosť hry, dokáže skvele reagovať na vývoj zápasu, čo potvrdila aj v dnešnom finále. Zaslúži si absolutórium."

Nezabudla ani na domácich. "Veľká vďaka patrí organizátorom Australian Open. Tak ako pre mnohé hráčky, aj pre mňa je to najobľúbenejší turnaj. Splnil sa mi detský sen postúpiť do grandslamového finále. Ďakujem všetkým dobrovoľníkom. Keď ma viezli domov na hotel alebo na kávu, vždy odvádzali skvelú prácu. Bez nich by tento turnaj nebol taký skvelý.

Ďakujem aj fyzioterapeutom a turnajovým lekárom, bez ich pomoci by som sa určite nedostala tak ďaleko. Boli nám k dispozícii každý deň. Ďakujem môjmu priateľovi Joeovi, ktorý sa stará o mňa aj mimo kurtu, si v mojom srdci. Veľká vďaka patrí aj môjmu dlhoročnému mentorovi, ktorý ma podporuje a stojí vždy pri mne."