Sabalenková chce znova získať post svetovej jednotky. Znamená to veľa, uviedla

BRATISLAVA. Svetová dvojka Aryna Sabalenková sa po prvý raz od svojho triumfu na US Open vráti do diania na turnaji WTA 1000 v Pekingu.

„Samozrejme, je to jeden z mojich cieľov, ukončiť sezónu na poste svetovej jednotky,“ povedala Sabalenková novinárom.

„Nesnažím sa však na to sústrediť. Snažím sa sústrediť na svoju hru. Zostávajú ešte tri turnaje. Snažím sa na kurte predviesť svoj najlepší tenis.

Po sezóne uvidím, či to stačilo na to, aby som rok ukončila ako svetová jednotka, alebo musím zlepšiť niečo iné... Byť označený za najlepšieho hráča na svete, to znamená veľa.“