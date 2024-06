ONLINE: Alexander Zverev - Carlos Alcaraz dnes, Roland Garros 2024 LIVE (finále)

Zverev je považovaný za outsidera tohoto finále. Na Roland Garros postoupil počtvrté za sebou minimálně do semifinále. Před dvěma lety se ošklivě zranil v utkání s Nadalem a v tiebreaku druhého setu musel skrečovat. Do sezony už nezasáhl. Na Nadala narazil také letos, tentokráte hned v prvním kole a kdo ví, jestli se nejednalo o derniéru nejlepšího antukáře historie na Roland Garros. Mimochodem Zverev se letos ještě do Paříže vrátí. Na přelomu července a srpna bude ohajovat olympijské zlato z Tokia.