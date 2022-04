Molčan: Prehry zvyčajne hádžem za hlavu, ale táto bolela

Keď pred rokom senzačne ako hráč tretej svetovej stovky vyzval v Belehrade o titul Novaka Djokoviča, bol veľkým prekvapením. Teraz sa je ALEX MOLČAN národnou jednotkou. Slovenský tenista si navyše vytvoril nové kariérne maximum a dostal sa na 50. miesto v rebríčku ATP. Takto vysoko už slovenský tenis nemal dlhšie zastúpenie. V marockom Marrakéši si zahral finále turnaja ATP. Mal ho výborne rozohrané. Proti skúsenému Davidovi Goffinovi, bývalej svetovej sedmičke, vyhral prvý set a v druhom viedol 2:0 v druhom. Nakoniec sa však tešil z titulu jeho súper.

Molčan bol sklamaný, odniesol si však aj veľa skúseností. Na otázky novinárov odpovedal hneď po príchode z letiska. "Škoda toho finále. Ušlo mi to pomedzi prsty. Tá prehra bolela, šanca to bola veľká," povedal Alex Molčan. S akými pocitmi ste išli na turnaj? Nečakali sme, že by z toho mohlo byť finále. Keď sme sa pozreli s tímom na žreb, vyzeralo to veľmi ťažko. Nevedel som, čo môžem čakať od seba. Bol som po prekonaní koronavírusu a bol to iba môj druhý turnaj sezóny na antuke. Predtým som musel vynechať Davis Cup, Indian Wells a nešiel som ani do Miami, lebo by som mal veľmi málo času na prípravu. Nakoniec som v Marrakéši získal veľmi cenné body aj skúsenosti.

Vyradili ste aj Félixa Augera-Aliassimeho, svetovú deviatku. Čo vám dal tento zápas? Zdolať hráča top 10 je veľká vec. Je to vždy niečo viac. Medzi týmito hráčmi je výkonnostný rozdiel oproti ostatným. Hrajú rýchlejšie, majú za sebou pravidelné kvalitné výsledky. Do zápasu som išiel s tým, že nemám čo stratiť. Teraz viem, že ak podám svoj najlepší výkon, môžem porážať takýchto hráčov pravidelne. Dokonca som odvrátil mečbaly. Hoci pri jednom som mal šťastie. Celkovo som na turnaji zdolal aj iných veľmi kvalitných hráčov. Škoda toho finále. Ušlo mi to pomedzi prsty.

Bolo to už vaše druhé finále na okruhu ATP. Pred rokom ste sa ako 255. hráč sveta dostali do finále v Belehrade. Tam ste nestačili na Novaka Djokoviča. Teraz ste v úplne inej pozícii. Ako by ste porovnali tieto dve finálové skúsenosti? Keď som hral proti Djokovičovi, bol som zmierený s tým, že ak aj prehrám, bol to dobrý turnaj. Bol som vtedy v rebríčku veľmi nízko, necítil som žiadny tlak. Predovšetkým som si to užíval. Teraz som však inde v rebríčku a cítil som šancu aj preto, že som Goffina porazil nedávno na turnaji v Melbourne.

Finálový zápas ste dobre rozohrali, no nakoniec ste prehrali. Začali ste myslieť na to, že ste blízko k titulu? Viete, čo vám chýba, aby ste takéto zápasy vyhrávali? Tie myšlienky prídu a dokážu zviazať ruky. Mal som to v hlave, že som bol blízko. Celkovo si však Goffin zaslúžil vyhrať. Ja som hral dobre set a tri gemy, on hral set a osem gemov. Rozobrali sme si ten zápas s mojím tímom. Viem, na čom treba pracovať a čo treba zlepšiť. Priznávam, že nebývam príliš smutný ani po prehraných zápasoch, rýchlo to hádžem za hlavu. Beriem si z toho iba to pozitívne. Ale toto bolo trochu iné. Snažil som sa nebrať to až tak zle, ale spracovával som to dlhšie ako inokedy. To finále bolo naozaj skvele rozohrané. On sa veľmi zlepšil a ja som sa mu potom, žiaľ, nevedel vyrovnať. Bol som viac pasívny. Nakoniec bol lepší hráč. Je veľmi skúsený, v minulosti bol aj v top 10.