Z kvalifikanta sa stal šampión. Čilský tenista predviedol v Aucklande bláznivú jazdu

"Je to pre mňa veľmi emotívny deň. Je neskutočné a bláznivé, že som to dokázal," tešil sa 26-ročný Tabilo, ktorý sa z 82. miesta svetového rebríčka posunie do elitnej päťdesiatky.

"Dokonca ani môj tréner (Guillermo Gomez) najskôr nemal vízum, požiadali sme oň po štvrťfinále a dostali sme ho včera a tak za mnou prišiel z Melbourne, kde ma pôvodne čakal. Je to naozaj šialené. Bláznivá jazda."