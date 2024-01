Litovčan s rodáčkou z Michiganu potešili celú krajinu. Ona však stále nemá občianstvo

V Deň ochrancov slobody Litvy oslavovala do posledného miesta zaplnená Žalgiris Arana v Kaunase bronzovú medailu domáceho tanečného páru.

KAUNAS. Atmosféra bola elektrizujúca. Pätnásťtisíc ľudí tlieskalo do rytmu, tribúny splývali do jednej obrovskej žlto-zelenej-červenej vlajky.

Stáva sa, že sa z niektorých piesní stane akási neoficiálna športová hymna krajiny. Stačí si pomyslieť na Nech bože dá, skladbu, ktorá znela naprieč Slovenskom počas zlatých majstrovstiev sveta v hokeji v roku 2002 a až do dnešného dňa zahreje pri srdci nielen hokejových fanúšikov.

Pre Litvu je takou skladbou pieseň Trys Milijonai. Do povedomia sa dostala počas olympiády v Sydney pred 24 rokmi a odvtedy je neodmysliteľnou súčasťou každého športového úspechu tejto baltickej krajiny.

Púšťajú ho olympionikom, basketbalistom a teraz už aj krasokorčuliarom. Chytľavé tóny vyvolajú zimomriavky aj v tých, ktorí nerozumejú slovám. Pre domácich je to samozrejme ešte silnejší zážitok.

„O medailu si nerob starosti, ale o svoju česť sa oplatí bojovať až do konca. Skúsme to opäť, hoci sú nás na svete len tri milióny,“ spievali fanúšikovia vo vytržení po odovzdávaní posledných medailí na tohtoročných ME v krasokorčuľovaní a prešťastný Saulius Ambrulevičius triumfálne dvíhal päste.

VIDEO: Atmosféra po odovzdávaní medailí v Žalgiris Arene v Kaunase