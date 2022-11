Slovenky nenašli recept na favorizované Talianky, o ME zabojujú len z druhého miesta

Juraj Suja, tréner Slovenska: "Talianky boli určite o tých 20 bodov lepšie. Ukázali, že majú obrovskú kvalitu, postavili najsilnejší tím. Všetko sú to v podstate skoro euroligové hráčky. Rýchlosť, s akou hrali, energia a agresivita, to bolo naozaj nad naše sily. Určite sme aj my mohli urobiť viac, hlavne v prvom polčase, v obrannej fáze. Mohli sme súpera trochu viac vytrápiť a možno mohol byť výsledok lepší. Som rád, že sme hrali do konca a stiahli sme z 30-bodového rozdielu aspoň na tých 21."