Historická medaila pre Slovensko! Solymosyovci získali bronz na ME

Prezident Slovenskej plaveckej federácie (SPF) Ivan Šulek vyzdvihol výkon i výkonnostný progres Solymosyovcov:

"Veľmi sa teším, že Silvia a Jožko siahli na historicky prvú medailu pre slovenské synchro z ME. Je to odmena za ich prácu, aj ich bodový výkon má vysokú hodnotu. Je to veľké povzbudenie do ďalších rokov," uviedol pre TASR Šulek.