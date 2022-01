V skupine ich takmer vyradili Česi, Švédi majú po 20 rokoch zlato

ME v hádzanej 2022 - finále

Pre Švédov je to piaty európsky titul v histórii, prvý od roku 2002. Odvtedy Švédi nedokázali triumfovať na žiadnom vrcholnom podujatí (OH či MS).

Švédi pritom mali namále už v základnej skupine. V poslednom zápase s Českom potrebovali bodovať a aj vďaka pokazenému záverečnému útoku českého tímu dosiahli potrebnú remízu 27:27.

Ocenenie pre najužitočnejšieho hráča si odniesla stredná spojka Švédska a líder mužstva Jim Gottfridsson. Pre severanov je to šiesta medaila z ME v histórii, okrem piatich zlatých majú aj jednu striebornú.

Priebeh zápasu Švédsko - Španielsko

I. polčas:

Prvý polčas bol veľmi vyrovnaný a hoci sa skóre prelievalo z jednej strany na druhú, napokon ho vyhrali Španieli. Severania sa v úvode viackrát dostali do tesných náskokov, ale Španieli vždy dotiahli a Figueras v 15. minúte vyrovnal na 6:6.

Aj v ďalšom priebehu prvého polčasu to boli Švédi, kto sa dostal do vedenia, štyrikrát aj o dva góly, ale od stavu 11:9 zabrali Španieli.

Strelili tri góly po sebe a Figueras ich prvýkrát v zápase poslal do vedenia - 12:11. Na vyrovnávajúci gól Claara stihol ešte do prestávky odpovedať najlepší pravý krídelník turnaja Gómez, a tak išli Španieli do kabín s tesným náskokom.

II. polčas:

Španieli v úvode druhého dejstva zvýšili náskok na dva góly. Švédi doťahovali a trikrát po sebe vyrovnali (17:17, 18:18, 19:19).

Španielom následne nevyšli dve ofenzívne akcie a do vedenia išli Švédi. Pettersson upravil na 20:19 a jeho tím následne päťkrát gólovo odpovedal na vyrovnávajúce góly Španielov. Tí dotiahli aj dve dvojgólové manká (25:23, 26:24).

Dramatický zápas mal napokon rozuzlenie ešte pred už očakávaným predĺžením. Po faule na Lagergrena mali Švédi už po uplynutí riadneho hracieho času sedemmetrový hod a Niclas Ekberg z neho rozhodol o titule Švédov.