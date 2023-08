Súperke pripravila krvavé peklo. Teraz príde zápas o titul majsterky sveta

A to napriek tomu, že v úvode zápasu ťahala za kratší koniec a dokonca si myslela, že prišla o niekoľko zubov. "Prvé kolo som prehrala, tam som sa iba rozbiehala. Dostala som lakeť na zuby a myslela som si, že mi ich súperka vyrazila. Našťastie, mala som dobre nasadený chránič a zuby to vydržali. Bol to iba fakt dobre namierený lakeť a priznám sa, chvíľu som tam videla tmu. Potom som sa ale rýchlo nahodila," prezradila po zápase slovenská bojovníčka.

"Vedela som, že prvé kolo išlo na stranu súperky, takže v druhom kole som už poriadne zapla. To kolo už bolo super a aj mi rýchlo ubehlo.

Natriafala som ju a aj v treťom kole to bolo ešte viac super, lebo tam sa mi podaril lakeť. Sama si to ešte musím lepšie pozrieť, lebo v tej chvíli som si myslela, že som to ani netrafila. Ale súperku to zasiahlo tak, že ju to otvorilo a všade bolo veľa krvi, tak to bolo fajn."

Lekár napokon v treťom kole tiež usúdil, že krvi už je v ringu dosť a tržná rana na čele Karaked je príliš hlboká. Zápas bol preto ukončený pred limitom a Chochlíková si pripísala víťazstvo na technické KO. V profi ringu tento rok ukončila pred limitom dva z troch zápasov, do ktorých nastúpila.