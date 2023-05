Osem nováčikov v Rige nesklamalo. Čacho: Veľká škola hokeja

RIGA. Z piatich účastí na MS pod vedením Craiga Ramsayho premenila slovenská hokejová reprezentácia na postup do štvrťfinále dve.

Podarilo jej to na dvoch šampionátoch po sebe v rokoch 2021 a 2022 a rovnaký cieľ mali Slováci aj tentoraz.

Kanadský kormidelník nominoval na MS do Rigy osem nováčikov, ktorí namixovali tím so skúsenými harcovníkmi do vyváženej konzistencie, ale tentoraz to na prienik do vyraďovačky nestačilo.